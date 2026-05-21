Вышел браузер Vivaldi 8.0 с большим обновлением интерфейса

Обновление делает браузер визуально цельнее, но сохраняет главный принцип Vivaldi.
Редакция The GEEK сегодня в 10:10
Vivaldi выпустила браузер Vivaldi 8.0. Главным изменением обновления стал новый «Единый» интерфейс.

Разработчики переработали визуальную структуру браузера: вкладки, панели инструментов, боковые панели и контент теперь воспринимаются как единая система. Темы оформления могут распространяться на всё окно браузера, включая панели и края интерфейса.

В Vivaldi 8.0 появились новые темы Zen, Soria Moria, Sunset Forest и Kawaii Clouds. Также обновлены стандартные светлая и тёмная темы. Пользователи могут оставить прежнее оформление или настроить цветовой режим вручную.

Ещё одно важное изменение — шесть готовых макетов интерфейса. Они доступны после установки и в настройках внешнего вида. Среди вариантов:

  • простой режим;
  • классический интерфейс;
  • вертикальные вкладки слева или справа;
  • автоскрытие интерфейса;
  • нижнее расположение вкладок с адресной строкой.
Автоскрытие интерфейса убирает панели, вкладки и адресную строку с экрана во время чтения или работы с контентом. Элементы возвращаются при наведении курсора к краям окна.

Vivaldi также сохраняет расширенные функции управления вкладками. В браузере доступны группировка вкладок, вертикальные вкладки, поиск по открытым и закрытым вкладкам, встроенные заметки, список для чтения, почта и календарь.

Разработчики подчёркивают, что Vivaldi по-прежнему делает ставку на настройку интерфейса и приватность. Компания заявляет, что не отслеживает поведение пользователей и не использует их данные для персонализации.

Vivaldi 8.0 уже доступен для загрузки на Windows, macOS и Linux.

