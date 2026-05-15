Apple переведет все iPhone 18 на собственные модемы

Apple планирует перевести всю линейку iPhone 18 на собственные модемы, отказавшись от комплектующих Qualcomm. Об этом пишет портал MacRumors.

Следующее поколение фирменных модемов C2, по слухам, будет сопоставимо по производительности с новейшими решениями Qualcomm и получит поддержку mmWave 5G, которой нет у C1 и C1X.

Помимо прироста скорости и энергоэффективности, переход может принести и менее заметное, но важное преимущество — приватность. Напомним, после обновления iOS 26.3 появилась возможность запретить операторам получать точные данные о местоположении пользователя. Функция доступна только на устройствах с модемами Apple C1 или C1X, включая iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e и M5 iPad Pro.