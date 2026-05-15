Apple переведет все iPhone 18 на собственные модемы

Они будут сопоставимы по производительности с флагманскими решениями Qualcomm.
Редакция The GEEK сегодня в 09:29
Apple планирует перевести всю линейку iPhone 18 на собственные модемы, отказавшись от комплектующих Qualcomm. Об этом пишет портал MacRumors.

Следующее поколение фирменных модемов C2, по слухам, будет сопоставимо по производительности с новейшими решениями Qualcomm и получит поддержку mmWave 5G, которой нет у C1 и C1X.

Помимо прироста скорости и энергоэффективности, переход может принести и менее заметное, но важное преимущество — приватность. Напомним, после обновления iOS 26.3 появилась возможность запретить операторам получать точные данные о местоположении пользователя. Функция доступна только на устройствах с модемами Apple C1 или C1X, включая iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e и M5 iPad Pro.

