Apple получила престижную награду за дизайн Liquid Glass в iOS 26

Жюри отметило интерфейс в категории Interactive / UX / UI, несмотря на критику первых бета-версий со стороны пользователей.
Интерфейс Liquid Glass, который Apple представила вместе с iOS 26, получил международную награду в области цифрового дизайна и UX/UI.

Жюри премии ADC Annual Awards присудило Apple награду Gold Cube в категории Interactive / UX / UI. Помимо неё, компания получила ещё несколько наград за рекламные кампании и визуальные проекты.

Liquid Glass стал одним из самых обсуждаемых элементов iOS 26 после анонса системы в 2025 году. Apple сделала ставку на полупрозрачные элементы интерфейса, эффекты глубины и «стеклянную» визуальную стилистику.

Однако первые бета-версии вызвали волну критики. Пользователи жаловались на низкую читаемость уведомлений и сложность восприятия текста на прозрачных слоях интерфейса. Позже Apple переработала отдельные элементы дизайна перед публичным релизом системы.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман иронично отметил, что «настоящим дизайнерам», судя по решению жюри, новый стиль Apple всё-таки понравился.

ADC Awards считается одной из старейших профильных премий в сфере рекламы, цифрового дизайна и визуальных коммуникаций. Она существует с 1921 года.

