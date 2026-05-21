Dewu добилась отмены регистрации товарного знака Poizon в России

Суд по интеллектуальным правам отменил правовую охрану товарного знака Poizon, принадлежавшего российскому ООО «Пойзон». Об этом The GEEK сообщили представители Dewu — китайской компании, управляющей маркетплейсом Poizon.

Иск к ООО «Пойзон» подала китайская Shanghai Shizhuang Information Technology, управляющая Poizon. Компания обвинила российское юрлицо в недобросовестной конкуренции и требовала признать незаконной регистрацию товарных знаков Poizon и «Пойзон» в России.

В Dewu считают, что решение суда поможет снизить риск путаницы у покупателей и уточнить правовые границы использования обозначений, связанных с Poizon.

ООО «Пойзон» планирует обжаловать решение. Представитель компании заявил Shopper’s, что российское юрлицо считает себя единственным законным правообладателем бренда в России, а также владельцем исключительных прав на логотип.

Китайский Poizon вышел на российский рынок летом 2025 года, запустив русскоязычный сайт и приложение. По словам представителя Dewu, ими управляет гонконгская Pro new word, официально авторизованная Shanghai Dewu Information Group.