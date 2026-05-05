Кибердружины и медиапатрули вошли в новый план защиты молодёжи

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде. План рассчитан на четыре года и включает 41 мероприятие.

Документ подготовила Росмолодёжь при участии федеральных ведомств и регионов. Меры затрагивают школы, колледжи, вузы, региональные власти и патриотические движения.

В рамках плана регионы должны выявлять несовершеннолетних, которые могут готовить противоправные действия. Также предусмотрены профилактические беседы со школьниками и студентами об уголовной ответственности за экстремизм и терроризм.

Отдельный блок касается интернета. В России будут создавать или активизировать кибердружины и медиапатрули. Их участники будут искать в соцсетях, мессенджерах, форумах и на видеохостингах запрещённые материалы, связанные с суицидом, наркотиками, буллингом, фейками и нападениями на образовательные организации.

По данным Росмолодёжи, кибердружины и медиапатрули работают с 2023 года. Это добровольческие объединения молодёжи на базе школ, колледжей и вузов. Их выводы будут передавать профильным ведомствам для рассмотрения и возможной блокировки контента.

Минпросвещения, МВД, Росмолодёжь и Росгвардия должны проработать механизм оперативного ограничения материалов о нападениях на школы, сценах насилия и жестокости среди несовершеннолетних.

Также Росмолодёжь и АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга среды» будут мониторить интернет для выявления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.