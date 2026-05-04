В Москве и Санкт-Петербурге ограничат мобильный интернет с 5 по 9 мая

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой планируют временно ограничить доступ к мобильному интернету. Ограничения будут действовать с 5 по 9 мая.

По сообщениям пользователей, сотовые операторы уже начали рассылать SMS-уведомления о предстоящих мерах. Абонентам рекомендуют заранее подготовиться и использовать Wi-Fi для доступа в сеть. При этом голосовая связь, как ожидается, продолжит работать.

Ранее аналогичные предупреждения получили жители Москвы. Ограничения могут затронуть не только мобильный интернет, но и работу некоторых сервисов, зависящих от передачи данных.

Также пользователи сообщают о перебоях с мобильным интернетом в ряде регионов, включая Воронеж, где доступ начал ограничиваться с начала мая.

Новости Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году

На развитие системы контроля интернет-трафика планируют выделить около 40 млрд рублей.
