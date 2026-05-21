Xiaomi представила фитнес-браслет Band 10 Pro

Xiaomi представила в Китае новый фитнес-браслет Band 10 Pro. По сравнению с предыдущим поколением устройство получило лишь незначительные изменения: корпус стал тоньше и легче, а экран ярче.

Xiaomi Band 10 Pro получил 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 336×480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 2000 нит.

Фитнес-часы защищены от воды по стандарту 5 ATM и работает от аккумулятора емкостью 350 мАч. Производитель заявляет, что автономность может достигать 21 дня без подзарядки.

Кроме того, заявлен линейный вибромотор, модули GPS и NFC, Bluetooth 5.4, а также датчики пульса и уровня кислорода в крови. Band 10 Pro поддерживает более 150 спортивных режимов, функции мониторинга сна и анализа тренировок.

Цена базовой модели с алюминиевым корпусом начинается от 429 юаней (~4500 рублей), а с керамическим — 499 юаней (~5300 рублей).