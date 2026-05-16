Новый флагманский смартфон Xiaomi готовится к скорому дебюту.
Редакция The GEEK сегодня в 10:21
Характеристики Xiaomi 17 Max утекли в сеть до анонса

В сети появились новые подробности о будущем флагманском смартфоне Xiaomi 17 Max, который пока официально не представлен, но уже фигурирует в утечках и доступен для предзаказа.

По информации инсайдеров, устройство получит крупный 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. В качестве аппаратной платформы, как ожидается, будет использован процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cмартфон получит продвинутую систему охлаждения, рассчитанную на высокую производительность при длительных нагрузках.

Одной из ключевых особенностей новинки называют кремний-углеродный аккумулятор на 8000 мАч. Кроме того, ожидается быстрая проводная зарядка 100 Вт, а также поддержка беспроводной.

В части камер устройство оснастят тройным модулем:

  • 200-Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.65;
  • 50-Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом;
  • 50-Мп сверхширик с диафрагмой f/2.4.

Точная дата анонса и стоимость смартфона пока не раскрываются. Ожидается, что презентация Xiaomi 17 Max может состояться до конца мая.

