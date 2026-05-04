Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации

В России утвердили правила использования ИИ в предвыборной агитации. Голос и внешний вид человека теперь можно использовать с письменного согласия.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует использование технологий искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ устанавливает, что любые изображения и голос, сгенерированные с помощью ИИ, могут использоваться только при наличии письменного согласия человека. Разрешение вправе давать граждане России старше 18 лет.

Согласно закону, избирательные объединения могут применять ИИ-версии внешности и голоса своих кандидатов. Сами кандидаты также получают право использовать такие технологии в агитационных материалах, включая создание совместных изображений с другими людьми.

Отдельные требования введены для контента с участием лиц, связанных с иностранными агентами. В таких случаях материалы должны сопровождаться специальной маркировкой.

Новые нормы направлены на контроль использования дипфейков и повышение прозрачности политической агитации. Закон вступит в силу после официальной публикации.

