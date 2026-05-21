Вышли Xiaomi Clip — первые наушники-клипсы компании

11-миллиметровые драйверы, до 38 часов автономности и совместимость с устройствами Apple.
Редакция The GEEK сегодня в 15:15
Xiaomi представила в Китае свои первые открытые наушники-клипсы — Xiaomi Clip. За звук в них отвечают 11-мм драйверы с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 48 кГц.

Вес каждого наушника составляет всего 5,5 грамма. Встроенные аккумуляторы на 60 мАч обеспечивают до 9 часов автономной работы. При этом с зарядным кейсом общее время использования достигает 38 часов.

Xiaomi Clip получили водозащиту IP57, совместимость с устройствами Apple, а также ряд ИИ-функций: переводчик, голосовой помощник и «умное» подключение сразу к двум устройствам. Для беспроводной передачи звука используется Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков AAC, SBC и LHDC 5.0.

Цена — 799 юаней (~8400 рублей).

