В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам» | The GEEK
Новости

В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам»

Ограничения затронут в том числе сайты из «белого списка» и отправку SMS, но домашний интернет и Wi-Fi должны продолжить работу.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:11
В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам»

Минцифры сообщило, что 9 мая 2026 года в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Ограничения также затронут сайты из «белого списка» и отправку SMS.

Домашний интернет и Wi-Fi, по данным ведомства, продолжат работать без ограничений.

В Минцифры уточнили, что отключать мобильный интернет в Москве 7 и 8 мая не планируется. При этом в случае непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения.

Ранее, 4 мая, жители Москвы и Санкт-Петербурга начали получать сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.

5 мая пользователи в Москве пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. У части абонентов также не открывались сервисы из «белого списка». К середине дня доступ восстановили.

Контекстом для ситуации стали временные меры безопасности в период майских мероприятий. Ведомство отдельно подчеркнуло, что ограничения касаются мобильной связи, а не домашнего интернета.

Обсудить

Главное по теме

Новости В Москве и Санкт-Петербурге ограничат мобильный интернет с 5 по 9 мая

В Санкт-Петербурге и Москве с 5 по 9 мая введут временные ограничения мобильного интернета. Операторы уже начали уведомлять…
Новости Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году Новости В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN

Похожие материалы

Россия Кибердружины и медиапатрули вошли в новый план защиты молодёжи

Правительство утвердило план профилактики негативных явлений среди детей и молодёжи на четыре года.

 Закон Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации

В России утвердили правила использования ИИ в предвыборной агитации. Голос и внешний вид человека теперь можно использовать с…

 Безопасность 30 популярных российских Android-приложений теперь распознают VPN

Большинство передает данные на свои серверы, а некоторые умеют определять полный список установленных VPN-клиентов.

 iPhone iPhone, Pixel и Samsung не под запретом. Разбор нового постановления

Ограничение может затронуть терминалы Starlink, но не распространяется на смартфоны.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Умный дом Сбер получил большое весеннее обновление. Что нового? Huawei Mate 90 Pro Max может получить камеру с 10-кратным перископическим зумом Telegram добавил защиту от спама в реакциях и накрутки в опросах Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8.5 Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры