В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам»

Минцифры сообщило, что 9 мая 2026 года в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Ограничения также затронут сайты из «белого списка» и отправку SMS.

Домашний интернет и Wi-Fi, по данным ведомства, продолжат работать без ограничений.

В Минцифры уточнили, что отключать мобильный интернет в Москве 7 и 8 мая не планируется. При этом в случае непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения.

Ранее, 4 мая, жители Москвы и Санкт-Петербурга начали получать сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая.

5 мая пользователи в Москве пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. У части абонентов также не открывались сервисы из «белого списка». К середине дня доступ восстановили.

Контекстом для ситуации стали временные меры безопасности в период майских мероприятий.