Xiaomi представила 17 Max с батареей 8000 мАч

Смартфон получил экран 6,9 дюйма, батарею на 8000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и камеру Leica на 200 Мп.
Редакция The GEEK сегодня в 15:20
Xiaomi представила смартфон Xiaomi 17 Max. Модель вошла в линейку Xiaomi 17, но не относится к серии Pro: это увеличенная версия базового Xiaomi 17 без дополнительного дисплея на задней панели.

Смартфон получил 6,9-дюймовый Real RGB LTPO-OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Дисплей защищён стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфигурации включают 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ.

Главная особенность Xiaomi 17 Max: аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Ранее Xiaomi подтверждала для модели крупный экран, флагманский чип и батарею на 8000 мАч.  

Основная камера создана при участии Leica. В состав блока входят 200-мегапиксельный главный модуль формата 1/1,4 дюйма, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный телефото-модуль Sony IMX882 с трёхкратным зумом.

Также заявлены защита IP68, стереодинамики, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и USB-C 3.2 Gen 1. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Габариты Xiaomi 17 Max составляют 162,9 × 77,6 × 8,2 мм, вес: 219 граммов.

Цена в Китае начинается с 4299 юаней за версию 12/256 ГБ. Это примерно 44 700 рублей по текущему курсу.

