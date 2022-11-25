Оборудование связи Huawei и ZTE запретили в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что она приняла окончательное решение о запрете продажи и импорта оборудования связи от китайских производителей Huawei и ZTE.

В документе говорится, что компаниям [Huawei и ZTE] запрещено выдавать разрешение на все виды телекоммуникационного оборудования и видеонаблюдения. Запрет также касается всех дочерних и любых других структур, которые связаны с данными компаниям. Не обошел запрет и других китайских производителей, таких как Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Своё решение в FFC объяснили тем, что оборудование китайских производителей представляет «неприемлемый риск» для национальной безопасности США.