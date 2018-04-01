Обновленный Nokia 7.2 доступен для предзаказа в России

Компания HMD Global начинает продажи на российском рынке обновленной модели Nokia 7.2.

Смартфон Nokia 7.2 в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти продаётся в официальном интернет-магазине по предзаказу. Стоимость новинки составляет 19 990 рублей.

Стоит отметить, что недавно представленный Nokia 7.2 в вариации 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти ранее предлагался за 20 тысяч рублей. Сейчас его стоимость составляет 17 990 рублей.

Nokia 7.2 оснащён 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 × 2340 точек, тройной камерой с оптикой ZEISS, процессором Snapdragon 660, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч и модулем NFC.

Смартфон выпускается по программе Android One и совсем скоро обновится до актуального Android 10.