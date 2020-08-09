Обновление Windows 10 блокирует установку драйверов через Диспетчер устройств

Недавно для Windows 10 вышло обновление под номером 19041.423, которое убирает одну из популярных опций в Диспетчере устройств.

Изначально пользователь мог выбрать из двух предложенных вариантов откуда ему установить драйвер – автоматический поиск по интернету или в ручную с указанием его места на ПК. Однако всё изменилось.

Теперь Диспетчер устройств сможет находить и устанавливать драйвер, только если пользователь загрузил его на устройство. Обновление 19041.423 блокирует доступ не только к серверам Microsoft, но и ко всей сети через Диспетчер устройств.

В Microsoft рассчитывают, что такой способ поможет справиться с дублирующими друг друга приложениями. Чтобы обновить драйвера напрямую с сервером Microsoft нужно воспользоваться приложение Настройки.