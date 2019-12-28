Обновление iOS 13 оставляет пользователей без интернета

Проблемы с iOS 13 продолжаются и это не происки конкурентов, а дело рук Apple. После обновления до iOS 13.3 пользователи начали жаловаться на частую потерю сигнала Wi-Fi, мобильного интернета и соединения Bluetooth.
Первые жалобы после обновления появились на официальном форуме техподдержки Apple. Некоторые пользователи в Твиттере рассказывают, что проблему решили с помощью сброса настроек до заводских и восстановление данных из резервной копии.
На этом проблемы не заканчиваются. Остался баг с работой FaceTime, когда во время разговора по стабильному сигналу Wi-Fi происходит переключение на мобильный интернет.
Сама Apple пока никак не реагирует на проблему.
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