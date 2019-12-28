Обновление iOS 13 оставляет пользователей без интернета

Проблемы с iOS 13 продолжаются и это не происки конкурентов, а дело рук Apple. После обновления до iOS 13.3 пользователи начали жаловаться на частую потерю сигнала Wi-Fi, мобильного интернета и соединения Bluetooth.

Первые жалобы после обновления появились на официальном форуме техподдержки Apple. Некоторые пользователи в Твиттере рассказывают, что проблему решили с помощью сброса настроек до заводских и восстановление данных из резервной копии.

iOS 13.3upgrade on my iPhone, destroyed my cellular settings, only Wifi worked. Apple said wipe the device and restore backup. I said but I am traveling. Silence from the operator. Long story..Now I have cellular but no apps or data. YET. Urghh. #patience #Apple #iPhone11 — David Ecker (@iCREATEdir) December 25, 2019

На этом проблемы не заканчиваются. Остался баг с работой FaceTime, когда во время разговора по стабильному сигналу Wi-Fi происходит переключение на мобильный интернет.

Сама Apple пока никак не реагирует на проблему.