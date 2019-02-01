NVIDIA представила программные улучшения

Помимо видеокарт, компания NVIDIA представила ряд технологий, которые должны улучшить геймплей и работу с графикой.

Первая система называется NVIDIA Reflex. Она нужна, чтобы сократить задержку в соревновательных кооперативных и онлайн-играх, где важна скорость реакции. Теперь попадать в противников, которые мелькают на экране, будет проще.

Также представлены новые дисплеи с поддержкой технологии G-Sync и частотой обновления 360 Гц. Их будут выпускать ASUS, Acer, MSI и другие, хотя точных сроков выхода пока нет.

Также показана технология для стримеров. Она позволит не возиться с «зелёным экраном», а удалять задний план с помощью ИИ или просто размывать фон. Также она даёт возможность очищать картинку от шумов.

Кроме того сообщается, что будет и третья технология под названием Omniverse Machinima. Она нужна для создания анимированных изображений и предназначена для разработчиков игр. Система уже используется в Mount and Blades 2: Bannerlord.