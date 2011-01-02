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Новости

NVIDIA, по слухам, готовит карту GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти GDDR6X

В сети появились новые слухи о возможной будущей видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Истоник сообщает, что она может получить 20 ГБ видеопамяти GDDR6X и графический процессор GA102-250-KD-A1.

При этом у него будет целых 10 496 ядер CUDA, как и у RTX 3090. Это позволяет предположить, что RTX 3080 Ti стане своеобразным суб-флагманом. При этом она получит те же частоты, что и обычная RTX 3080. Предполагается, что новинка будет работать с 320-битной шиной памяти.

Похоже, что новинка расположится между 3080 и 3090. Если цена будет адекватной, то у карты есть все шансы стать хитом продаж.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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