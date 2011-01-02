NVIDIA, по слухам, готовит карту GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти GDDR6X

В сети появились новые слухи о возможной будущей видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Истоник сообщает, что она может получить 20 ГБ видеопамяти GDDR6X и графический процессор GA102-250-KD-A1.

RTX 3080 Ti FE:

PG133-SKU15,

GA102-250-KD-A1,

20GB GD6X,

the same FP32 count as 3090, 10496FP32,

the same MEM speed and TGP as 3080,

no NVLINK. — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 4, 2020

При этом у него будет целых 10 496 ядер CUDA, как и у RTX 3090. Это позволяет предположить, что RTX 3080 Ti стане своеобразным суб-флагманом. При этом она получит те же частоты, что и обычная RTX 3080. Предполагается, что новинка будет работать с 320-битной шиной памяти.

Похоже, что новинка расположится между 3080 и 3090. Если цена будет адекватной, то у карты есть все шансы стать хитом продаж.