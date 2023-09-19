Новый Xbox выйдет в 2024 году

Судебное разбирательство Microsoft и Федеральной торговой комиссии (FTC) стало настоящим источником информации о грядущих новинках.

Из дела стало известно, что Microsoft ведёт работу над новой консолью Xbox, которая станет прямым наследником Xbox Series X. Устройство под кодовым названием «Brooklin» получит корпус цилиндрической формы, 2 ТБ встроенной памяти для хранения данных и лишится дискового привода.

Более того, консоль получит новый геймпад с адаптивными триггерами, которые есть в PlayStation 5.

Согласно документам, обновлённый Xbox Series X появится в продаже с октября 2024 года за $499.