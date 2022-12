Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже 29 декабря

В сети появилась информация, что новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже завтра, 29 декабря. Премьера его состоится на YouTube-канале IGN в 22:00 (МСК).

Источник утверждает, что длительность ролика составит 2 минуты и 30 секунд, а называться он будет Come to Me (Иди ко мне). Если это правдивая информация, то название может быть отсылкой к Монолиту из первой игры, который звал к себе главного героя.

Сама игра ожидается в 2023 году на ПК и Xbox Series, точных сроков релиза пока нет. Проект разрабатывают на Unreal Engine 5. При этом игра не выйдет в России, по крайней мере, официально. Разработчики также отказались от русской локализации, хотя на субтитры ещё можно рассчитывать.