GSC Game World не прекращала разработку S.T.A.L.K.E.R. 2

После огромного числа слива материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 сразу появились слухи, что из-за масштабной утечки разработчики остановили работу над проектом. Однако это оказалось не так. Слухи опроверг комьюнити-менеджер GSC Game World и заявил, что работа над игрой продолжается в прежнем темпе.

Напомним, что авторы «слива» заявляли, что игра готова всего на 20% и её релиз перенесут в очередной раз.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2023 год для ПК и Xbox Series, а также в подписке Game Pass.

Ранее появилась подробная карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2 с обозначением всех локаций.