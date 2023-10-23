Фанаты выпустили S.T.A.L.K.E.R. 2: опубликован играбельный билд с миссиями и кат-сценами

Пока GSC Game World готовит к официальному выходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который, вероятно, состоится в 2024 году, энтузиасты выпустили собственную версию игры, основываясь на слитом билде.

Фанаты серии довели билд до играбельного состояния, в частности, функционируют сохранения, присутствуют кат-сцены, большое количество заданий и множество другого игрового контента.

В конце мая в соцсетях были опубликованы данные объемом свыше 200 гигабайт, связанные с игрой. Утверждалось, что архив включает в себя раннюю версию игры, предназначенную для тестирования.

Летом энтузиасты успешно обработали данный билд и поделились инструкциями по его запуску. Однако, как отметили геймеры, игра демонстрирует нестабильность в работе: некоторые действия могут вызывать технические ошибки или зависания. В настоящее время большую часть ошибок удалось поправить.