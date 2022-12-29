Вышел свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с игровым процессом

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили свежий трейлер, где показали игровой процесс и часть сюжетной линии. События начинаются с закадрового голоса, который говорит, что учёные смогли подключиться к ноосфере — информационному полю Земли. Похоже, что это и создало Зону.

В ролике можно увидеть несколько локаций, монстров, стрельбу и персонажей. Также появляется известный эпизод с костром и сидящими сталкерами.

Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 и выйдет в 2023 году, это подтверждается в конце ролика. Проект выйдет на ПК и консолях Xbox Series. Обещан открытый мир и нелинейный сюжет. При этом русской озвучки не будет.