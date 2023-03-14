В сети опубликовали 16 ГБ украденных данных по S.T.A.L.K.E.R. 2

В сеть попали новые материалы S.T.A.L.K.E.R. 2 объёмом в 15 ГБ. Если верить «сливщику», то это только небольшая часть, которая у него есть.

В самом архиве содержатся следующие данные:

Карта с метками локаций;

Дизайн-документы;

Информация о DLC;

Описания сюжетных элементов и кат-сцен;

Сценарий игры, включая смерть ключевых персонажей и ответы на вопросы;

Подробности о создании игрового мира.

Кроме того, среди материалов есть кадры из разных билдов и описание всего периода разработки проекта, включая материалы, созданные в 2011 году, которые используются в настоящее время.