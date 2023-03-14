В сети опубликовали 16 ГБ украденных данных по S.T.A.L.K.E.R. 2

В сеть попали новые материалы S.T.A.L.K.E.R. 2 объёмом в 15 ГБ. Если верить «сливщику», то это только небольшая часть, которая у него есть.
В самом архиве содержатся следующие данные:
- Карта с метками локаций;
- Дизайн-документы;
- Информация о DLC;
- Описания сюжетных элементов и кат-сцен;
- Сценарий игры, включая смерть ключевых персонажей и ответы на вопросы;
- Подробности о создании игрового мира.
Кроме того, среди материалов есть кадры из разных билдов и описание всего периода разработки проекта, включая материалы, созданные в 2011 году, которые используются в настоящее время.
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