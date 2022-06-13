Официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в 2022 году

Теперь официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в этом году. Эту информацию подтвердил pr-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров.

Изначально релиз был запланирован на 8 декабря 2022 года, но его перенесли на следующий год. О сдвиге дат хотели рассказать позже. Однако, на презентации Xbox и Bethesda на тизере с играми, которые выпустят на консолях Microsoft, новый S.T.A.L.K.E.R. 2 был указан в списке 2023 года.

Новая точная дата пока не называется.

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