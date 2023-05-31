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Слух: слив S.T.A.L.K.E.R. 2 на торрент сделала сама GSC Game World

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Вадим Майков сегодня в 11:03

На торрент-трекерах появился билд игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl объемом 200 ГБ. Все файлы находятся в зашифрованном виде. Сама сборка датируется первой половиной 2023 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Также сегодня появилась информация, что за «сливом» архива стоят сами разработчики GSC Game World. Внимательные пользователи обнаружили, что распространителем нескольких архивов с различными датами и источником является Чехия, где находится офис студии GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Некоторые люди начали высказывать мнение, что разработчики «случайно» сделали эту раздачу публичной, что и привело к «сливу».

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Источник:
The GEEK

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