Слух: слив S.T.A.L.K.E.R. 2 на торрент сделала сама GSC Game World

На торрент-трекерах появился билд игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl объемом 200 ГБ. Все файлы находятся в зашифрованном виде. Сама сборка датируется первой половиной 2023 года.

Также сегодня появилась информация, что за «сливом» архива стоят сами разработчики GSC Game World. Внимательные пользователи обнаружили, что распространителем нескольких архивов с различными датами и источником является Чехия, где находится офис студии GSC Game World.

Некоторые люди начали высказывать мнение, что разработчики «случайно» сделали эту раздачу публичной, что и привело к «сливу».