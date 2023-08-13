Онлайн-магазин Plaion указал возможную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

На сайте немецко-австрийского дистрибьютора физических копий игр Plaion, появилась дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Есл эти данные верны, то игра будет выпущена 1 декабря 2023 года для всех четырёх изданий игры на платформах PC и Xbox.

Не менее важным считается факт того, что 1 декабря 2023 года приходится на пятницу, день, традиционно выбираемый для выпуска игровых проектов. Однако следует отметить, что возможно эта дата может быть изменена, как это часто бывает с анонсами релизов.

Ранее, на странице проекта в Steam также была указана дата релиза в декабре 2023 года. Однако сообщество фанатов игры предостерегает о том, что действительный релиз, возможно, будет перенесён на февраль 2024 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и Xbox Series X/S. Играбельную версию планируют представить на выставке gamescom 2023, которая пройдёт с 23 по 27 августа.

Ранее были опубликованы четыре новых скриншота с геймплеем.