Новый Samsung Galaxy Fold появился на рендерах
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Новости

Новый Samsung Galaxy Fold появился на рендерах

Samsung серьезно взялась за разработку гибких смартфонов и уже занимается созданием новой версии Galaxy Fold.

LetsGoDigital, основываясь на ранних патентах, создал качественные рендеры смартфона. Источник считает, что новинка получит название Samsung Galaxy Fold 2 или Galaxy Z. Однако, последнее название вызывает сомнение, так как на появившемся прежде анонсе устройство было изображено с совершенно другим форм-фактором. Скорее всего, это будут два разных гибких гаджета.

  • Samsung Galaxy Fold 2
  • Samsung Galaxy Fold 2

По слухам и утечкам, новый Fold получит фирменный стилус S Pen, мощный процессор Snapdragon 865 и 108-мегапиксельную камеру. Смартфон должен поставляться с 12 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти. Складываться он теперь будет по горизонтали. Заранее можно понять, что при таких характеристиках стоимость смартфона будет весьма впечатляющей. Возможно, даже заоблачной.

Samsung Galaxy Fold 2

Новую версию Samsung Galaxy Fold могут представить до конца 2020 года. Другой гибкий смартфон «попроще» от южнокорейского производителя выпустят уже 11 февраля. Он получил название Samsung Galaxy Z Flip. На этом же мероприятии будет представлена флагманская линейка Samsung Galaxy S20.

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