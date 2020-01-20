Новый Samsung Galaxy Fold появился на рендерах

Samsung серьезно взялась за разработку гибких смартфонов и уже занимается созданием новой версии Galaxy Fold.

LetsGoDigital, основываясь на ранних патентах, создал качественные рендеры смартфона. Источник считает, что новинка получит название Samsung Galaxy Fold 2 или Galaxy Z. Однако, последнее название вызывает сомнение, так как на появившемся прежде анонсе устройство было изображено с совершенно другим форм-фактором. Скорее всего, это будут два разных гибких гаджета.

По слухам и утечкам, новый Fold получит фирменный стилус S Pen, мощный процессор Snapdragon 865 и 108-мегапиксельную камеру. Смартфон должен поставляться с 12 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти. Складываться он теперь будет по горизонтали. Заранее можно понять, что при таких характеристиках стоимость смартфона будет весьма впечатляющей. Возможно, даже заоблачной.

Новую версию Samsung Galaxy Fold могут представить до конца 2020 года. Другой гибкий смартфон «попроще» от южнокорейского производителя выпустят уже 11 февраля. Он получил название Samsung Galaxy Z Flip. На этом же мероприятии будет представлена флагманская линейка Samsung Galaxy S20.