Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20

До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20. Изображениями поделился проверенный инсайдер Исхан Агарвал.

Базовая модель Samsung Galaxy S20 получит версию с поддержкой 5G, Infinity-O дисплей и несколько вариаций расцветок.

Такие же характеристики будут и у модели подороже – Samsung Galaxy S20+. Отличие между устройствами будет в камере. S20+ получил 4 датчика камеры, а обычный S20 всего три.

Samsung Galaxy S20 выйдет в двух новых цветах – розовом и голубом. Обычно компания представляла флагманские смартфоны в более консервативных расцветках. Ориентировочная стоимость новинки начинается от 900 евро. За S20+ придется отдать от 1100 евро.

Главным флагманом среди всех флагманов станет Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Он отличится мощной 108-мегапиксельной камерой с 10-кратным оптическим и 100-кратным гибридным зумами. Помимо этого, S20 Ultra сможет снимать видео в 8K.

Galaxy S20 Ultra обойдется пользователям от 1350 до 1550 евро в зависимости от флеш-памяти версии (128/512 Гб).