Новый процессор Apple A17 будет ненамного быстрее A16, но гораздо энергоэффективней

Появились новые данные о будущих процессорах Apple A17. Судя по всему, они будут «заточены» на энергоэффективность, а не на повышение производительности. Разумеется, они станут быстрее нынешних моделей, но не слишком.

Как заявил глава TSMC Марк Лю, новые процессоры, которые созданы по 3-нанометровой технологии, потребляют на 35% меньше энергии, чем предыдущие модели. А ведь именно там и производят чипы для iPhone.

Предполагается, что процессоры Apple A17 и M2 Pro будут выполнены по технологии 3 нм. Это позволит перейти от 5-нанометровых A15/A16 к 3-нанометровым.

На данный момент это лишь предположение, но, возможно, компания действительно сделает акцент на этом.