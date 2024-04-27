Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России

В феврале представила новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro. Теперь устройство доступно для покупки в России, в том числе на официальном сайте компании.

Xiaomi Pad 6S Pro получил большой 12,4-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 10 000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

«Сердце» устройства — это мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Блок камер планшета состоит из основного объектива разрешением 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Стоимость планшета варьируется в зависимости от его конфигурации:

8/256 ГБ — 69 990 рублей

12/512 ГБ — 79 990 рублей

В дополнение к планшету можно приобрести клавиатуру, а также стилус Xiaomi Focus Pen. Аксессуары обойдутся в 16 990 и 9 990 рублей рублей.