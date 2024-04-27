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Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России

В феврале представила новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro. Теперь устройство доступно для покупки в России, в том числе на официальном сайте компании.

Xiaomi Pad 6S Pro получил большой 12,4-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 10 000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

«Сердце» устройства — это мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Блок камер планшета состоит из основного объектива разрешением 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России
Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России

Стоимость планшета варьируется в зависимости от его конфигурации:

  • 8/256 ГБ — 69 990 рублей
  • 12/512 ГБ — 79 990 рублей

В дополнение к планшету можно приобрести клавиатуру, а также стилус Xiaomi Focus Pen. Аксессуары обойдутся в 16 990 и 9 990 рублей рублей.

Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России
Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro появился в продаже в России

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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