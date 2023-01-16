Новый патент Sony защитит смарт-телевизор от пиратского контента

Компания Sony получила патент на борьбу с пиратским контентом, который будет воспроизводиться на смарт-телевизорах.

В документации патента говорится о приложении «мониторинга», которое работает внутри операционной системы. Программа оснащается собственной базой и анализирует содержание пиратских ресурсов и приложений на телевизоре.

После запуска чего-либо пиратского, система начнёт блокировать контент, декодировать изображение или приостанавливать воспроизводимую картинку. Она будет разными способами создавать для пользователя неудобства.

Пока всё это существует в виде патента, а доберётся ли технология до телевизоров, пока неизвестно.