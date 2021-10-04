Новый MacBook Pro с процессором M1X покажут в октябре

Редактор ресурса Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple готовится к запуску нового процессора Apple M1X. По его данным, новинку покажут уже в октябре на специальном мероприятии.

Предполагается, что новый процессор ляжет в основу будущего MacBook Pro. Он предложит выбор между графическими процессорами с 16 и 32 ядрами. Количество же процессорных ядер будет равно 10 — 8 мощных и 2 высокоэффективных.

Также система получит улучшенные возможности ИИ и поддержку до 64 ГБ оперативной памяти.

Пока неясно, сколько будет стоить такая конфигурация, но, очевидно, цена будет выше, чем на предыдущие модели MacBook Pro.