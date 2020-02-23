Новый MacBook Air стал мощнее на 76% предыдущего поколения

Наконец Apple обновила линейку MacBook Air. Новинки появились в бенчмарк-тестах уже на этой неделе.

Джейсон Снелл из Six Colors сообщил, что благодаря процессорам Intel десятого поколения, ноутбук MacBook Air 2020 стал мощнее на 76% прошлого поколения.

Новый MacBook оснащен 4-ядерным процессором Core i5 с частотой 1,1 ГГц. Он набрал в Geekbench 5 целых 1047 очков в одноядерном и 2658 баллов в многоядерном режиме.

До этого MacBook Air 2018 оснащали Core i5 8-го поколения с тактовой частотой 1,6 ГГц и он набрал 790 и 1628 очков. Другие устаревшие версии по итогам тестирования показали еще более плохой результат.