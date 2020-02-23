Новый iPhone SE проиграл iPhone 8 в автономной работе

Зарубежный ресурс GSM Arena провёл серию тестов на автономность нового iPhone SE и сравнил их с тестами устаревшего iPhone 8, который работает на старом процессоре, а значит должен требовать больше энергии для комфортной работы. Результаты оказались весьма печальными для SE.

По итогу iPhone SE 2-го поколения может работать в сетях 3G около 10 часов, 9 часов в режиме проигрывания видео, а общее время работы при полном заряде составляет 59 часов.

В тоже время, старичок iPhone 8, вышедший в 2017 году, проработал около 13 часов, воспроизводил видео 10 часов, а общее время автономной работы – 66 часов.

Весьма интересная ситуация, ведь на официальном сайте Apple указано, что новый iPhone SE работает на 10% дольше iPhone 8. Стоит отметить, что SE получил батарейку на 1821 мАч, что заметно больше 1751 мАч, которая установлена в “восьмерке”.

Вспоминается, как Тим Кук недавно отметил, что их самый доступный смартфон (iPhone SE) обгоняет по производительности дорогие и быстрые флагманы на Android.