Новый iPhone SE может получить сканер отпечатка в экране

Похоже, будущий iPhone SE3 (название пока условное) получит-таки «фишку» от конкурентов на Android. Речь идёт о сканере отпечатка в экране. Такие данные поступили из цепочки поставок. Это указывает, что в Купертино следят за трендами, а ещё это говорит о том, что новый смартфон получит OLED-экран. Ведь ЖК-экраны пока массово не оснащены такими сканерами.

Также источник утверждает, что Apple оснастит iPhone SE3 процессором Apple A14, а не Apple A15. Новинке приписывают модем 5G, ценник от 500 до 700 долларов в зависимости от версии, а также, по некоторым слухам, старый дизайн и сравнительно небольшой аккумулятор.

Помимо этого, айфон, скорее всего, получит одиночную основную камеру, хотя пока это лишь предположения, основанные на возможном дизайне.

Как ожидается, новинку должны выпустить весной следующего года.