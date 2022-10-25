Новые MacBook Pro получат более быструю оперативную память

Сообщается, что 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro следующего поколения с чипами M2 Pro и M2 Max будут оснащены «оперативной памятью с очень высокой пропускной способностью и высокой скоростью».

Предполагается, что новинки получат оперативную память Samsung LPDDR5X, это позволит увеличить пропускную способность памяти на 33%, а энергопотребления снизится до 20%. Пропускная способность памяти будет доходить до 300 ГБ/с для M2 Pro и до 600 ГБ/с для M2 Max.

Для сравнения, нынешние 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с оперативной памятью типа LPDDR5 от Samsung, с чипом M1 Pro обладают пропускной способностью памяти 200 ГБ/с, а с M1 Max — 400 ГБ/с.

Ожидается, что новое поколение MacBook Pro представят уже в ноябре. Apple не будет проводить официальных мероприятий, только опубликует пресс-релизы на сайте, как это было с октябрьскими iPad/iPad Pro.

Также вместе с MacBook Pro 2022 могут выпустить Mac mini с чипом M2. Однако, точного подтверждения этому нет, возможно, это произойдет немного позже.