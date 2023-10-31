Новые MacBook Pro и iMac уже можно предзаказать в России

31 октября Apple на конференции Scary Fast представила ноутбуки MacBook Pro и iMac на новой платформе M3. Новые устройства уже можно предзаказать в России.
В СDEK.Shopping ценники следующие:
- MacBook Pro 14″ (М3) – от 206 тысяч рублей
- MacBook Pro 14″ (М3 Pro) – от 259 тысяч рублей
- MacBook Pro 14″ (М3 Max) – от 422 тысяч рублей
- MacBook Pro 16″ (М3 Pro) – от 327 тысяч рублей
- MacBook Pro 16″ (М3 Max) – от 466 тысяч рублей
- iMac 24″ (М3) – от 168 тысяч рублей
В сравнении с ценами в США (без учета налогов), переплата составит в среднем около 70-80 тысяч рублей в зависимости от модели и характеристик. Кстати, привезут новинки из ОАЭ с английскими клавиатурами.
Если iMac 24″ является лишь улучшенной версией устройства 2021 года с новым процессором, то MacBook Pro 14″ и 16″, а также чипы М3, М3 Pro и М3 Max заслуживают более пристального внимания. Подробнее о новинках читайте в нашем материале.