Новые картриджи для Nintendo Switch 2 можно будет продавать или обменивать

Компания Nintendo официально подтвердила, что новые картриджи Game-key Cards для консоли Switch 2 не привязываются к учетной записи пользователя. Это значит, что их можно будет обменивать, передавать или даже продавать.

Game-key Cards — это физические носители, не содержащие саму игру, а лишь ключ для ее загрузки через интернет. При этом ключ остается на самой карте, а не прикрепляется к конкретному аккаунту.

Согласно информации с официального сайта поддержки Nintendo, карточки-ключи — это новая форма распространения игр. Они заменят привычные «коды в коробке», которые применяются для загрузки цифровых версий игр.



