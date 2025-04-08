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Новые картриджи для Nintendo Switch 2 можно будет продавать или обменивать

Ключ от игры не привязывается к аккаунту пользователя.

Компания Nintendo официально подтвердила, что новые картриджи Game-key Cards для консоли Switch 2 не привязываются к учетной записи пользователя. Это значит, что их можно будет обменивать, передавать или даже продавать.

Game-key Cards — это физические носители, не содержащие саму игру, а лишь ключ для ее загрузки через интернет. При этом ключ остается на самой карте, а не прикрепляется к конкретному аккаунту.

Согласно информации с официального сайта поддержки Nintendo, карточки-ключи — это новая форма распространения игр. Они заменят привычные «коды в коробке», которые применяются для загрузки цифровых версий игр.


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Источник:
GameSpot
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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