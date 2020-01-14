Новые iPhone получат 6 ГБ оперативной памяти

Как бы это странно не звучало, но самый дорогой iPhone 11 Pro Max имеет всего 4 ГБ оперативной памяти. Такой объём ему никак не мешает плавно работать, выполнять множество задач и запускать тяжелые игры.

По сообщению аналитика Тимоти Аркури из финансового холдинга UBS, в этом году нас ждут четыре версии iPhone с различными диагоналями дисплея. Топовая модель получит 6,7-дюйма, другую оснастят 5,7 дюйма и две версии будут выпускать с 6,1-дюймовым дисплеем. Также все айфоны получат OLED экраны, а отличия будут в камере и объёме оперативной памяти.

По мнению аналитика так будут выглядеть iPhone 12:

iPhone 6,7″: тройная камера и 6 ГБ оперативной памяти;

iPhone 6,1″: тройная камера и 6 ГБ оперативной памяти;

iPhone 6,1″: двойная камера и 4 ГБ оперативной памяти;

iPhone 5,4″: двойная камера и 4 ГБ оперативной памяти;

Ожидается, что 5G станет ключевой особенностью iPhone в 2020 году, но работать он будет не во всех странах.

Выход iPhone 12 ожидается в сентябре этого года.