Новые iPhone подорожают

А вот представители Apple продолжают нас негативно удивлять ценниками на свою продукцию. Все мы знаем, на сколько дороже обходятся новые iPhone по сравнению с теми же устройствами на Android. Вместо того, чтобы хоть как-то выйти на уровень последних, американский производитель продолжает увеличивать цены на свою продукцию. На этот раз ценник вырастет на 50-80 долларов.

Один из экспертов рынка утверждает, что всему виной инновации, то есть технология 5G. Именно чипы с поддержкой сетей пятого поколения стали тем раздражителем, который в очередной раз поднял планку ценника. Из всего вытекает вывод, что в будущем обладать таким гаджетом сможет ограниченное число пользователей.

На данный момент Apple все устраивает. Нынешняя линейка устройств iPhone 11 показывает уверенный уровень продаж. Но продлится такая тенденция до осени, когда будет представлено новое поколение. Вообще в этом году ожидается выход пяти новых устройств, четыре из которых, будут поддерживать технологию 5G. Если говорить о России, то с ее еще не развитой структурой сетей 5G, производитель будет вынужден отключить данный модуль.