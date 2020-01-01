Новые iPhone подорожают
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Новости

Новые iPhone подорожают

А вот представители Apple продолжают нас негативно удивлять ценниками на свою продукцию. Все мы знаем, на сколько дороже обходятся новые iPhone по сравнению с теми же устройствами на Android.  Вместо того, чтобы хоть как-то выйти на уровень последних, американский производитель продолжает увеличивать цены на свою продукцию. На этот раз ценник вырастет на 50-80 долларов.

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Один из экспертов рынка утверждает, что всему виной инновации, то есть технология 5G. Именно чипы с поддержкой сетей пятого поколения стали тем раздражителем, который в очередной раз поднял планку ценника. Из всего вытекает вывод, что в будущем обладать таким гаджетом сможет ограниченное число пользователей.

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На данный момент Apple все устраивает. Нынешняя линейка устройств iPhone 11 показывает уверенный уровень продаж. Но продлится такая тенденция до осени, когда будет представлено новое поколение. Вообще в этом году ожидается выход пяти новых устройств, четыре из которых, будут поддерживать технологию 5G. Если говорить о России, то с ее еще не развитой структурой сетей 5G, производитель будет вынужден отключить данный модуль.

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