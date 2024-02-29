Новое обновление MIUI и HyperOS ломает смартфоны Xiaomi

Обладатели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с масштабной проблемой после обновления до последней прошивки MIUI и HyperOS. Все устройства уходят в бесконечную перезагрузку или выдают инженерное меню, а техподдержка никак не может решить проблему. По всей видимости, пострадали только глобальные версии устройств.

Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага: по их словам, сломанные телефоны приносят целый день, но они пока не понимают, как исправить ситуацию.

Пока единственный способ вернуть к жизни свой смартфон — полный сброс настроек и удаление всех данных. Однако это рекомендуется только в крайнем случае.

Если ваше устройство сейчас работает и пришло уведомление об обновлении системы, лучше его пропустить, чтобы избежать дальнейших проблем.