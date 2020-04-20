Новая Call of Duty будет во вселенной Black Ops

Действия новой части Call of Duty будут происходить во вселенной Black Ops, но игра получит иное название. Об этом сообщает блогер TheGamingRevolution.

Ранее утверждалось, что новой игрой станет пятая часть франшизы или её перезагрузка, но планы внутри компании изменились. Действия будут посвящены Холодной войне и войне во Вьетнаме.

Однако блогер допустил, что проект могут перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса. Выход состоится на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС.

За разработку Call of Duty 2020 отвечает Treyarch, а его помощниками стали Raven и Sledgehammer.