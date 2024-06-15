Новая игра-кликер Banana бьёт рекорды в Steam

В Steam установлен новый рекорд: в кликер Banana одновременно играли более 670 тысяч человек. Игра заняла второе место среди самых популярных на платформе, практически подобравшись к Counter-Strike 2 и Dota 2.

Banana привлекает игроков возможностью зарабатывать предметы, нажимая на банан. Затем их можно продавать на торговой площадке в Steam. Хотя большинство товаров стоят несколько центов, некоторые уникальные скины достигают цен в сотни долларов. На момент написания заметки, наибольшая цена за предмет колеблется около $1400.

Вместе с тем, значительная часть игроков в Banana — это боты, используемые для автоматического заработка предметов и их последующей продажи. Как сообщил один из разработчиков сервисов, некоторые пользователи управляют до 1000 аккаунтов одновременно, чтобы получать массовые дропы. При максимальном онлайне в 141 тысячу человек доля реальных игроков составляла лишь около 30%.

Создатели Banana уже обратились к компании Valve с просьбой помочь в борьбе с массовым использованием ботов. Но ответа от Valve пока не последовало.