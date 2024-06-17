Кликер Banana временно обогнал Counter-Strike 2 по количеству игроков

Игра-кликер Banana продолжает покорять чарты Steam. Сегодня она на несколько минут вырвалась в лидеры, обогнав Counter-Strike 2 по количеству онлайн-игроков. На момент написания, онлайн CS2 насчитывает 845 тыс., а Banana – 843 тыс. игроков соответственно.

Примечательно, что Banana значительно опережает Dota. В последней насчитывается всего 347 тыс. игроков в онлайне.

Возможно, ситуация для Banana изменится в худшую сторону после вмешательства Valve, поскольку часть игроков – это боты, добывающие предметы для заработка и дальнейшей их перепродажи.