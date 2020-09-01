Новая Apple TV получит функцию поиска пульта

Не так давно были раскрыты некоторые данные относительно новых моделей Apple Watch и iPad Air. А на днях представители Bloomberg поделились с общественностью информацией о новой версии Apple TV. Пока данный девайс находится лишь в разработке, и на его выход можно рассчитывать лишь в 2021 году, но уже сейчас о нем есть первая информация.

Так, говорится о наличии нового процессора, что улучшит производительность в играх. На данный момент нынешняя модель Apple TV работает на процессоре A10X, который вышел три года назад. Также есть информация о том, что в комплекте поставки появится еще один элемент – пульт управления приставкой.

О самом пульте управления известно немного, но досконально установлено, что в его арсенале будет поддержка приложения «Локатор». Это значит, что обладатель iPhone без проблем сможет найти затерявшийся где-то в комнате пульт управления. Скорее всего, пульт получит динамик, который будет издавать звук при работе с «Локатором».