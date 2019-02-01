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Новости

Появились изображения iPad Air 4 с необычным Touch ID

В Сети опубликовали изображения руководства будущего iPad Air 4. Устройство пока ещё даже не анонсировали.

Отличает этот iPad необычное расположение сканера Touch ID. Рамки со всех сторон стали одинаковыми, а привычного «Home» и вовсе нет. Якобы разблокировка будет происходить посредством кнопки на верхней грани устройства. Также на изображениях виден порт USB-C, который сейчас есть только у планшетов линейки Pro.

  • Ipad Air 4
  • Ipad Air 4 1
  • Ipad Air 4 2
  • Ipad Air 4 3 1

Про подобный iPad говорил в своих прогнозах известный аналитик Минг-Чи Куо. Поэтому шанс, что Apple готовит такой планшет, есть. Однако дата его анонса и выхода остаётся загадкой.

Источник:
Twitter
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