Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 появился в России

HUAWEI объявляет о пополнении линейки ноутбуков в России. Новый HUAWEI MateBook D 16 получил 16,1-дюймовый экран со встроенными функциями защиты зрения, процессор AMD Ryzen 5 4600H и, возможность увеличения дискового пространства. Модели серии MateBook D уже вошли в пятерку лидеров по итогам 2020 года, завоевав доверие потребителей на российском рынке.

Безрамочный экран FullView — одна из главных отличительных черт ноутбуков HUAWEI. В модели HUAWEI MateBook D 16 он имеет рамки толщиной всего 4,9 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 90%. Это позволило сделать новый ноутбук компактным и оснастить его 16,1-дюймовой IPS-панелью. Экран HUAWEI MateBook D 16 поддерживает цветовой охват 100% sRGB, имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей, соотношение сторон 16:9 и обладает максимальной яркостью 300 нит.

HUAWEI MateBook D 16 оснащен 7-нм процессором AMD Ryzen 5 4600H c 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4 ГГц, который поддерживает TDP до 40 Вт и имеет интегрированную графику Radeon. Процессор работает вместе с твердотельным накопителем NVMe PCIe объемом 512 ГБ, который можно увеличить до 2 ТБ, и двухканальной памятью DDR4 на 8 ГБ или 16 ГБ.

На боковых гранях устройства расположены два полнофункциональных порта USB Type-C, два порта USB 3.2 Gen 1, порт HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Антенны 2×2 MIMO поддерживают стандарт Wi-Fi 6, что даёт высокоскоростное и стабильное беспроводное подключение к интернету.

HUAWEI MateBook D 16 будет представлен в России в цвете «космический серый». Предварительный заказ на новое устройство начнётся 23 марта 2021 года в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах компании. Стоимость в России HUAWEI MateBook D 16 составит:

16 ГБ + 512 ГБ 74 990 рублей

8 ГБ + 512 ГБ 71 990 рублей