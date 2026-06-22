Nothing готовит новый бюджетный смартфон Phone 4b
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Nothing готовит новый бюджетный смартфон Phone 4b

Nothing опубликовала загадочный тизер нового смартфона. Речь может идти о модели Nothing Phone 4b, которая станет более доступным устройством в линейке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:08
Nothing готовит новый бюджетный смартфон Phone 4b

Nothing начала тизерить новый смартфон, и всё указывает на появление модели Phone 4b. В коротком ролике компания показала эскиз устройства, а также набор карандашей, среди которых выделяется карандаш с маркировкой «4B». Дополнительным намёком стало название тизера — «(b)usted».

Тизер

Судя по видео, смартфон сохранит фирменный дизайн Nothing с прозрачной задней панелью и характерными элементами оформления. При этом устройство может получить только одну основную камеру, что намекает на его принадлежность к более доступному сегменту.

Появление Phone 4b выглядит особенно логичным на фоне недавнего отказа компании от выпуска преемника CMF Phone 2 Pro. Сооснователь Nothing Акис Эвангелидис объяснил это резким ростом цен на память и оперативную память, из-за которого новый смартфон CMF оказался бы слишком дорогим.

По данным инсайдеров, некоторые проекты CMF могли быть перенесены под основной бренд Nothing. Если информация подтвердится, будущий Phone 4b может оказаться именно одним из таких устройств.

Официально Nothing пока не раскрывает название и характеристики новинки.

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