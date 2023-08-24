Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.0.2a

Компания Nothing продолжает улучшать Phone (2), сосредоточившись в первую очередь на улучшении фронтальной и задней камер устройства. Накануне Nothing OS получила обновление 2.0.2a.

Фронтальная камера теперь предлагает улучшенную четкость снимков, лучшее качество при слабом освещении и более быструю обработку HDR.

Что касается задней камеры, то улучшена четкость фото в режиме 50 МП, оптимизирована стабильность и контрастность при записи видео, улучшено качество фото при слабом освещении, повышены контрастность, размытие и четкость лица в портретном режиме, а также ускорена обработка HDR. Кроме того, добавлен элемент интерфейса, показывающий, когда HDR активен.

Обновление 2.0.2a не ограничилось улучшением камер, были доработаны многие аспекты устройства: добавлена функция закрытия приложений, когда устройство достигает предельной температуры, тактильная обратная связь при наборе текста стала более выраженной, улучшилась реакция сенсорного экрана в определенных условиях, повышена надежность сетевого соединения для ряда мировых операторов, а также производительность некоторых игр в HDR и стабильность системы в целом.

Также решены ряд проблем: устранена проблема с Google Кошельком в некоторых приложениях, исправлены ошибки, из-за которых иногда устройство не выходило из спящего режима или не реагировала кнопка быстрых настроек Bluetooth и т.д.

Постепенно обновление доходит до пользователей в разных странах. Чтобы узнать о его доступности для вашего устройства, зайдите в настройки своего Nothing Phone (2).